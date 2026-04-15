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Claudia Sheinbaum Pardo viajará a España en vuelo comercial

Asistirá a cumbre en Barcelona tras notificar su ausencia al Senado

Por El Universal

Abril 15, 2026 11:23 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo viajará a España en vuelo comercial

"El tecolote voy a agarrar, el de las doce de la noche", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al confirmar que volará en avión comercial para su viaje a la Cumbre en defensa de la democracia en Barcelona, España.

Lo anterior al ser cuestionada al finalizar la conferencia matutina sobre en qué vuelo se va a ir a España. Sin embargo, no quiso responder este miércoles sobre los detalles de su participación al evento que se llevará acabó en Barcelona.

"El tecolote voy a agarrar, el de las doce de la noche", respondió.

La Mandataria federal notificó este martes al Senado de la República que se ausentará del país del 16 al 19 de abril para participar en el encuentro internacional, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 76 y 88 de la Constitución.

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De acuerdo con el documento enviado por la Secretaría de Gobernación, Sheinbaum acudirá a la cumbre por invitación del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el marco de la "IV Cumbre en Defensa de la Democracia", iniciativa impulsada tras la 79 Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024.

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