Claudia Sheinbaum revelará farmacéuticas sancionadas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo martes el Gabinete de Salud dará a conocer cuáles y cuántas empresas farmacéuticas serán sancionadas por haber incumplido con las entregas de medicamentos.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal indicó que algunas farmacéuticas cumplieron y otras no.

"El pasado 30 de septiembre venció este plazo para que las farmacéuticas que no habían entregado medicamentos, pudieran hacerlo y ya el 1 de octubre dijo que empezarían estas sanciones, ver si se tiene este número de cuántas empresas farmacéuticas serían sancionadas y en qué porcentaje", se le preguntó.

"El martes lo informa el Gabinete de Salud, viene el próximo martes y ahí lo informamos. Algunas y cumplieron y otras no", respondió.

Este miércoles, EL UNIVERSAL informa que tras el ultimátum que lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum a las empresas farmacéuticas que no cumplieran con la entrega de medicamentos, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se encuentra en un proceso de revisión de contratos y entregas para proceder a la inhabilitación.

De manera paralela, fuentes del gobierno federal informaron a esta casa editorial que las tres instituciones de Salud, IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE se encuentran en una revisión de los adeudos que se tenga a alguna empresa. Asimismo, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda está revisando los adeudos que se tienen con las farmacéuticas.

El pasado 23 de septiembre, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, exhibió a 32 empresas proveedoras de medicamentos e insumos, nacionales y extranjeras, a las que se les dieron contratos y quienes han incumplido en la entrega, incluso hasta 100% de los casos.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que las empresas tenían hasta el 30 de septiembre para cumplir, pues en caso contrario, se inhabilitaría, además de que podría haber denuncias penales.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que el abasto en el ISSSTE, IMSS, e IMSS-Bienestar es de 90% y que son muy pocos medicamentos los que faltan.

"Son muy pocos medicamentos los que faltan. Está alrededor del 90% del abasto, tanto en el IMSS como del ISSSTE, como en el IMSS Bienestar. De hecho, en el IMSS está más arriba el abasto.

"Medicamentos que no se han podido entregar que son un porcentaje menor es porque la empresa no había cumplido con la entrega de medicamentos, pero el abasto está muy alto. Y el martes, pues ya presentan cómo cumplieron las farmacéuticas, quién no cumplieron y a quién se le hacen medidas administrativas", agregó.