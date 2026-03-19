CNTE alista bloqueo sobre Reforma en segundo día de movilización

En su segundo día de movilizaciones en la Ciudad de México, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán un bloqueo que iniciará a las 9 de la mañana en Paseo de la Reforma y Bucareli.

CNTE mantiene paro de labores y bloqueos en la capital

Los docentes iniciaron este lunes un paro de labores de 72 horas para exigir, entre otras cosas, aumento salarial, eliminación de la reforma educativa de la llamada cuarta transformación y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

El magisterio disidente advirtió este miércoles que de no ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para atender sus demandas, se movilizarán durante el Mundial de Futbol, que iniciará en junio próximo.

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"Exigimos la instalación de una mesa de negociación con la Presidenta y se avance en nuestras demandas. Si no, aquí nos tendrán en junio durante el Mundial. Si no hay solución para el magisterio ni para el pueblo, no rodará el balón en la cancha", señaló esta ala magisterial creada hace 46 años.

CNTE advierte paro indefinido y próximas movilizaciones

La Coordinadora Nacional también amenaza con activar un paro indefinido de labores, tal como ocurrió el año pasado y que dejó a millones de niñas, niños y adolescentes sin clases durante poco más de tres meses.

Los y las maestras de la CNTE se reunirán la tarde de este jueves en la sede de la Sección 9, ubicada en el Centro Histórico, para analizar y decidir las movilizaciones que emprenderán este viernes.