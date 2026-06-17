CNTE exige a CS regrese a negociar

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con tres grupos reducidos de maestros, la CNTE bloqueó Paseo de la Reforma y exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum regresar a la mesa de negociación.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, pidió a la Mandataria federal definir si continuará las negociaciones con los maestros, que exigen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, o con los banqueros, a quienes propone beneficiar con las Afore.

"Si la Presidenta decide que no va a haber más negociaciones, solicitamos que nos lo diga de frente. También tiene que definir con quién va a continuar la construcción de un país diferente, si con los pobres —como decía el lema del presidente Andrés Manuel [López Obrador]— o con los banqueros, o con los de las finanzas o con los ricos", dijo.

En conferencia de prensa frente a El Caballito, donde bloquearon la circulación, afirmó que por parte de la CNTE "la mesa de negociación no está rota; si nos convocan, estamos aquí".

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Hernández Morales también reclamó que los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no los apoyen.

"Queremos decir que los charros del SNTE ahora han guardado silencio absoluto, han cerrado sus oficinas aquí, en la Ciudad de México, no porque estén resguardando no sé qué cosa, sino porque tienen miedo de que la base movilizada les reclame", aseguró.

Por su parte, Elvira Veleces Morales, secretaria general de la Sección 14 de Guerrero, señaló que la oferta del gobierno federal es mínima y no la aceptarán.