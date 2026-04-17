Colectivo bloquea carretera en Reynosa para exigir búsqueda de menor desaparecida

REYNOSA, Tamps.- El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas encabezó el cierre de la carretera Reynosa-Rio Bravo para exigir apoyo en la búsqueda de la menor Adalyz Jaramillo quien desapareció en esta frontera.

Francisca Olea Mendez, madre de la niña de 12 años, informó que por medio de un vídeo se observa a la menor que salió corriendo de su casa ubicada en la colonia Lampacitos el miércoles alrededor de las 22:00 horas.

"Le pido a la ciudadanía si saben dónde está mi hija, si saben quién la tiene que me la regresen. Mijita regresa, si te fuiste por tu voluntad o te llevaron con engaños, regresa", pidió la angustiada madre.

Edith González, presidenta del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, informó que se ha buscado a la menor en toda la ciudad, sobre todo, ante llamados que alertan de su presencia en algunos sectores.

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"Hemos ido porque nos reportaron a algunas menores solas, nos acompaña el Comisionado de Búsqueda, pero desafortunadamente no se trata de la menor que buscamos".

El cierre de la carretera causó molestia entre los conductores sobre todo los de carga pesada quienes bajaron de sus unidades para exigir se liberara la vialidad.

Tras una hora de bloqueo, los manifestantes liberaron la carretera y pidieron que las autoridades muestren imágenes de las cámaras de vigilancia para tener mayores indicios del paradero de la menor.