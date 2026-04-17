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Caen cinco vinculados con "Los Chapitos"

Por EFE

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Caen cinco vinculados con "Los Chapitos"

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad de México informó este jueves la detención de cinco hombres vinculados con el grupo criminal Los Chapitos que operan en Sinaloa, a quienes les aseguraron armas y un vehículo.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó los agentes lograron identificar la presencia de personas armadas en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario, por lo que se realizaron vigilancias fijas y móviles que permitieron identificar rutas de acceso mediante caminos de terracería.

"Con la información recabada y en apego a los protocolos operativos, se implementó un despliegue interinstitucional con seguimiento aéreo y terrestre", señalaron las autoridades.

Lograron interceptar un vehículo sobre la carretera Escuinapa - Teacapán, donde fueron detenidos los cinco hombres, a quienes les aseguraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban.

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Según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública, desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos, ha causado más de 1,800 muertos.

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