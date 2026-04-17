Jefe de D. Humanos de ONU visitará México

Ciudad de México.- El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, realizará la próxima semana una visita a México para evaluar con las autoridades locales, organizaciones humanitarias y activistas el aumento de los desaparecidos, que ya superaron los 133.000 casos, y la profundización de la crisis forense.

La visita de Türk se dará en medio de las tensiones que surgieron entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) tras el informe que presentó a inicios de meses en el que solicitado, en una decisión sin precedentes, que se llevará el caso México a la Asamblea General para que sopese medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas.

Sheinbaum anunció que se reunirá la próxima semana con el alto comisionado, quien también sostendrá encuentros con funcionarios de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación.

Detalló que durante la visita las autoridades mexicanas le informarán a Türk sobre lo que se ha realizado para apoyar a las víctimas y atender el delito de desaparición, y agregó que también se recibirán sus opiniones.

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