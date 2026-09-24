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Ariadna Montiel se reúne con Beatriz Mojica y Abelina López

El encuentro ocurre 10 días después del nombramiento de Mojica como coordinadora estatal en Guerrero.

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 05:21 p.m.
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Ariadna Montiel se reúne con Beatriz Mojica y Abelina López
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con la coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional de Guerrero, Beatriz Mojica, y la exalcaldesa de Acapulco, Abelina López.

      Reunión de líderes morenistas en Guerrero

      A través de X, la líder morenista comentó que Movimiento de Regeneración Nacional se reconoce el compromiso y la labor de todos sus integrantes.

      "Me dio mucho gusto conversar con las compañeras Beatriz Mojica, coordinadora en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, y nuestra querida Abelina López", comentó.

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      Montiel agregó que "la unidad y seguirá siendo nuestro camino".

      Contexto y reacciones tras el nombramiento

      Cabe mencionar que esta reunión se da 10 días después de que dicho partido político anunció a Mojica como coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional de Guerrero, con destino a la elección del próximo año.

      Luego de su nombramiento, López, quien de igual forma participó en el proceso interno morenista, arremetió contra ella al comentar que "quien festeje, está festejando la crónica de una muerte anunciada".

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