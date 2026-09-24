Grecia Quiroz gestiona entrega de celulares de Carlos Manzo

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, informó que ya está gestionando con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch que la entrega de los celulares de Carlos Manzo sea realizada en la Fiscalía General de la República (FGR), tema que, afirmó, ha sido abordado directamente con el funcionario federal.

Acciones de la autoridad

Durante una entrevista con medios de comunicación, Quiroz García explicó que decidió actuar antes de pronunciarse públicamente sobre el tema de los teléfonos.

"El tema del celular se está gestionando para que sea el gobierno federal quien obtenga esa extracción", señaló al ser cuestionada sobre el procedimiento.

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La alcaldesa precisó que no se ha negado a que se realice la extracción y reveló que hace tres días conversó con Omar García Harfuch para avanzar en la gestión. "En ningún momento me he negado", afirmó, y añadió que la intención es que la extracción se lleve a cabo precisamente en la FGR.

¿Qué declararon las autoridades sobre la investigación?

Quiroz García sostuvo que su postura frente al tema responde a su decisión de no hacer declaraciones antes de concretar las acciones que está realizando. Explicó que, una vez que existan avances, será cuando dará a conocer los hechos y las pruebas relacionadas con las gestiones.

La presidenta municipal de Uruapan insistió que considera urgente que la FGR atraiga la carpeta de investigación por el homicidio de Carlos Manzo. Separó esta petición de la gestión relacionada con los celulares y señaló que busca que la investigación quede en manos de una instancia que considera neutral.

"Es urgente, urgente, súper urgente que la Fiscalía General de la República pueda traer este caso", expresó Quiroz García, al señalar que, desde hace meses, a su consideración, el tema comenzó a politizarse.

La presidenta municipal cuestionó que la discusión se haya alejado de la búsqueda de la verdad y reiteró que quiere que se esclarezcan los hechos. "Si hay alguien que quiere la justicia, que quiere la verdad, soy yo", manifestó.

Durante su encuentro con representantes de los medios de comunicación, Quiroz García también confirmó que cuenta con visa vigente, al igual que su familia, ante las preguntas sobre el viaje que realizará este fin de semana a Estados Unidos.

"Mi familia y yo contamos con nuestra visa, todo está vigente, todo está en regla", declaró la presidenta municipal, quien agregó que continuará conduciéndose de manera digna ante la ciudadanía.

La alcaldesa explicó que el viaje a Estados Unidos surgió a partir de invitaciones de empresarios michoacanos que exportan productos y que tienen interés en la situación económica de Uruapan y Michoacán.

Detalló que entre ellos hay empresarios de Uruapan, Lombardía y Nueva Italia, quienes le plantearon reunirse con integrantes del sector migrante para hablar sobre inversión y las condiciones de las familias que permanecen en el estado.

Quiroz García señaló que, tras confirmar su asistencia, otras asociaciones de migrantes se sumaron al encuentro. "Voy con esa gran disposición de traer algo bueno para Uruapan", expresó.

La presidenta municipal confirmó que el 1 de noviembre se realizará el Festival de Velas y adelantó que se prepara un homenaje a Carlos Manzo como parte de las actividades.

Explicó que ya se han realizado mesas de trabajo para definir lo que se llevará a cabo ese día y que en los próximos días se dará a conocer la convocatoria para quienes quieran participar desde Michoacán, otros estados o países.

Sobre la seguridad, Quiroz García destacó la coordinación que ha existido entre los gobiernos federal y estatal durante eventos realizados anteriormente en Uruapan y sostuvo que la seguridad de la ciudadanía debe mantenerse por encima de las diferencias políticas.