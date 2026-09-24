Sheinbaum y Corea acuerdan plan acción para 2026-2030

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo coreano, Lee Jae Myung, adoptaron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030 en el marco de 64 años de relaciones diplomáticas, además que acordaron fortalecer la relación bilateral entre distintos temas como educación, comercio, tecnología, cadenas de suministros, seguridad, agricultura y cultura, entre otros temas.

Plan de acción México-Corea 2026-2030 y cooperación bilateral

En un mensaje en el Salón Tesorería de Palacio, el mandatario de Corea reconoció el cariño de los mexicanos por la cultura coreana y destacó que entre las autoridades de seguridad pública se va a crear una base "para luchar contra el fraude digital, trata de personas y narcotráfico, entre otros".

Este Plan de Acción, refirió Sheinbaum, será la hoja de ruta de la relación durante los próximos cuatro años y dará continuidad al trabajo bilateral en sus distintos ámbitos.

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Indicó que, en el encuentro, destacaron los lazos culturales y afectivos que unen a nuestras sociedades: "La afición de la juventud mexicana por el K-pop y la gastronomía coreana, es muestra de esa cercanía que crece entre nuestros pueblos.

"El día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país, y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027. Quiero comentarles también que uno de los grandes proyectos del que fuimos informados hoy, que tengo la autorización del presidente Lee para comentarlo, es la posibilidad de que se establezca un centro de cultura K-pop en nuestro país; de música y otras actividades artísticas y culturales, así como la posibilidad de un Instituto de Cultura de México en la República de Corea", anunció

Declaraciones y compromisos de Sheinbaum y Lee Jae Myung

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que coincidieron en la defensa del multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y la soberanía de los estados.

"Dialogamos sobre la agenda internacional; México y la República de Corea coincidimos en la defensa del multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y la soberanía de los estados", declaró.

Refirió el mandatario que para que los temas abordados se conviertan en prosperidad real, es indispensable una administración pública íntegra, marcos institucionales transparentes y una gobernanza responsable. "Vamos a trabajar contra la corrupción", dijo

Vamos a fortalecer los retos que enfrenta la comunidad internacional, dijo al señalar que México es "socio y amigo".

Resaltó el presidente de Corea también que para que aumente el comercio, se acordó una base institucional y vínculo en materia financiera y de cadenas de suministro, además de buscar nuevas oportunidades de coordinación y el reforzamiento de derechos de propiedad intelectual e intercambio de información sobre mercancías ilícitas en aduanas.

Explicó que antes de fin de año se abrirá una sesión informativa para identificar productos coreanos falsificados, mientras que en el primer semestre de 2027, un encuentro para impedir el ingreso de mercancías ilícitas y peligrosas.

En el diálogo, mencionó que también hablaron del desarrollo de nuevas industrias que plantea el Plan México y de relevancia para el gobierno coreano. Anunció una publicamos público-privada para acelerar la cooperación en inteligencia artificial y tecnología digital.

Mencionó también un acuerdo en el tema aeroespacial y exploración para que Corea pueda contribuir a la modernización de las Fuerzas Armadas; intercambios de experiencias, capacitación y formación.

"Vamos a profundizar nuestro intercambio para que la destacada tecnología de defensa de Corea conduzca a la producción local en México. Vamos a construir para la mejora de la capacidad de la industria de defensa de México. Y para que podamos entrar juntos a mercados terceros mercados, pido el especial interés y apoyo de la señora Sheinbaum", expuso.

Se agilizarán las conversaciones de seguimiento para crear un esquema de crédito intermediario de 100 millones de dólares entre los bancos de exportaciones e importaciones para beneficiar a las empresas mexicanas y coreanas.

El presidente de Corea reiteró su agradecimiento por la ayuda para el suministro de crudo a las empresas de su país.

Para que las mexicanas y los mexicanos puedan disfrutar la cultura coreana, Lee Jae Myung mencionó la creación de un grupo de trabajo para crear condiciones para la coproducción de contenidos y desarrollar talentos.

"Espero que ambos países podamos abrir un nuevo capítulo en nuestra relación de socios estratégicos", expresó el presidente de Corea.

Sheinbaum recalcó seguir impulsando el comercio y las inversiones productivas, así como facilitar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas en las cadenas de proveeduría de las empresas coreanas en México, en el Marco del Plan México.

"Coincidimos con el presidente Lee en el objetivo de una mayor cooperación económica, complementaria entre nuestros países que genere prosperidad compartida y beneficios para nuestros pueblos", dijo.

La relación económica entre ambas naciones, dijo Sheinbaum, mantiene un "dinamismo extraordinario" pues en 2025, el comercio bilateral alcanzó los 27 mil millones de dólares. Asimismo, la inversión coreana acumulada desde 2006, suma más de 11 mil 500 millones de dólares a través de más de dos mil empresas.