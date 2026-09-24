Ana Layevska vuelve en Dra Lucía con nueva temporada

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Ana Layevska, la actriz conocida por "Bienvenidos a la familia" y "Amor de oficina", tiene un tío político médico y, dice, prácticamente es la única de la familia que habla con él sobre las cosas morbosas y quizá no muy agradables para varios, de las enfermedades.

"No sé, me gusta, se me hace interesante", dice.

Así que formar parte de "Dra. Lucía, un don extraordinario", que el lunes arranca su tercera temporada en TV Azteca y Disney+, fue algo natural.

La serie gira en torno a una doctora (Marimar Vega) quien después de sufrir un accidente, regresa con poderes que le ayudan a tratar a los pacientes.

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En la producción, donde está desde el inicio, Ana es la coprotagonista al interpretar a la doctora urgencióloga Mariana Esquivel, que en la anterior entrega llegaba a prisión.

"Arranca con una de las pruebas más complicadas para cualquier ser humano, lo padece, pero siempre va a seguir siendo la misma, todavía irónica, más cínica y menos personal con los demás, va aprendiendo de la vida", adelanta Layevska.

Itatí Cantoral se suma como antagonista en Dra Lucía

Para la nueva temporada se suma al elenco Itatí Cantoral, que será la nueva directora del hospital.

"Será un antagónico y todo mundo se enfrenta con ella, pero será divertido", expresa.

El que una serie tenga tres temporadas no es fácil y Ana lo sabe, aunque siempre se tiene la esperanza de que cualquier producción lo logre.

"Siempre tuvimos eso, pensábamos que iba a funcionar porque el formato de telenovelas médicas gustan, nos gusta ver a los demás entre la vida y la muerte, los enredos, la lucha de egos y además la doctora tiene poderes", dice.

Ana Layevska destaca liderazgo femenino en la serie

Otro punto, abunda, es que se trata de una historia liderada por mujeres y eso es algo que tiene a un público cautivo.

"Hay muchos ejemplos así, con mujeres poderosas y este es uno de ellos", expresa la actriz.

Luego del estreno de la nueva temporada, a Ana se le verá en pantalla grande con la comedia "Un mal partido", al lado de Mauricio Ochmann, que estrenará en octubre y la secuela de "Mesa de regalos", protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro y José Eduardo Derbez, que llegará en 2027.