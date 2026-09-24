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Bolsa mexicana liga dos caídas; el peso pierde 20 centavos frente al dólar

El IPC cerró en 64 mil 264.16 puntos, mientras la moneda mexicana pasó de 17.51 a 17.71 pesos por dólar

Por EFE

Septiembre 24, 2026 05:23 p.m.
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Bolsa mexicana liga dos caídas; el peso pierde 20 centavos frente al dólar
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      La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este jueves con una baja de 0.02 %, su segunda sesión consecutiva en terreno negativo. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) terminó en 64 mil 264.16 puntos, en una jornada de pérdidas para varios de los principales mercados internacionales.

      El movimiento del índice fue leve, pero mantiene prácticamente sin avance a la bolsa en lo que va de 2026: su rendimiento acumulado es de apenas 0.07 %, de acuerdo con Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico de Actinver. Durante septiembre, el IPC acumula una caída de 1.78 %.

      El peso tuvo una jornada más marcada. Según los datos de cierre del Banco de México citados por EFE, se depreció 1.16 % frente al dólar, que pasó de 17.51 a 17.71 pesos.

      Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, señaló que entre las emisoras mexicanas con pérdidas destacaron la propia BMV, con una baja de 2.19 %; Cemex, 1.63 %; Banregio, 1.48 %; y Banorte y Quálitas, ambas con 1.01 %.

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      Aunque el IPC retrocedió, más emisoras terminaron al alza que a la baja: de las 776 firmas que cotizaron durante la jornada, 475 ganaron, 278 perdieron y 23 no registraron cambios. El índice refleja el comportamiento ponderado de sus integrantes, por lo que puede bajar incluso cuando sube un mayor número de acciones.

      En total se negociaron 185 millones de títulos, por un importe de 15 mil 861 millones de pesos. Soriana encabezó las mayores alzas, con 6.82 %, mientras que Teak registró la caída más pronunciada, de 6.02 %.

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