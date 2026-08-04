De la "Ley Antimemes" al "huelen a baúl": las polémicas de Nay Salvatori

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Nayeli Salvatori, diputada de Morena en el Congreso de Puebla, se colocó en el centro del debate público por lanzar comentarios sobre personas adultas mayores, a quienes describió como personas que "ya huelen a baúl", pero esta no es la primera ni la única de sus polémicas que ha dado desde que es parte de la política.

Sus declaraciones, vaciadas en un podcast al que recurrentemente es invitada, provocaron una ola de críticas y el inicio de un proceso interno en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para retirarle su militancia. La diputada ofreció una disculpa pública en la que sostuvo que sus dichos fueron sacados de contexto y defendió su derecho a la libertad de expresión.

Pero desde su incursión en la política, en 2018, la exconductora de radio e influencer de comedia ha construido una trayectoria marcada por declaraciones provocadoras, videos virales e iniciativas legislativas que con frecuencia han generado debate.

Nayeli Salvatori, quien comenzó su faceta como influencer con contenidos sobre moda, maternidad y estilo de vida, viviendo en la zona de Lomas de Angelópolis, una de las más exclusivas en Puebla, saltó a la política de la mano del hoy extinto Partido Encuentro Social (PES), en 2018.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uno de los primeros escándalos ocurrió precisamente durante su campaña a diputada federal, cuando resurgieron publicaciones antiguas que hizo en redes sociales con frases como "los celos son para pendejos" y "al final todos los partidos nos chingarán parejo", lo que contrastaba con su aspiración política.

Ya como legisladora, en 2019 respondió a quienes criticaban su salario con una frase que volvió a viralizarse: "No trago de sus impuestos, trago de mi marido", comentario que alimentó el debate sobre la relación entre representantes populares y ciudadanía.

En julio de 2020, presentó una iniciativa para sancionar la alteración de fotografías, videos y audios con fines de difamación. La propuesta fue bautizada en redes sociales como la "Ley Antimemes" y recibió críticas de especialistas y usuarios, quienes advirtieron posibles riesgos para la libertad de expresión y la sátira política.

Durante la pandemia de covid-19 también protagonizó un intercambio de críticas al sostener que el personal de hospitales públicos debía tener prioridad sobre médicos de instituciones privadas en la estrategia de vacunación, postura que derivó en una fuerte discusión en redes sociales.

En octubre de 2023, volvió a generar controversia al publicar videos desde la Cámara de Diputados en los que calificó los atuendos de legisladoras y trabajadoras, utilizando expresiones como "la M&M´s" y "diablo de pastorela de escuela pública", comentarios que fueron señalados por burlarse de la apariencia de otras mujeres.

LEA TAMBIÉN Confrontación en redes: diputada Nay Salvatori exhibe a usuario y Ricardo Salinas Pliego lo respalda La legisladora de Morena citó y expuso a un ciudadano tras un comentario ofensivo, lo que derivó en un cruce con el empresario

Las polémicas continuaron este 2026, siendo diputada local de Morena en Puebla. En febrero anunció que impulsaría una iniciativa relacionada con el fenómeno conocido como "therian", al advertir que algunas personas podrían utilizar disfraces de animales para acercarse a menores de edad con fines delictivos. La propuesta generó un amplio debate sobre discriminación y libertad de expresión.

Semanas después fue criticada por un video en el que ironizó sobre el colapso de unas gradas en la Universidad Iberoamericana Puebla, mientras que en mayo enfrentó otra controversia al afirmar: "Si no tienes dinero, no te operes", frase pronunciada tras la muerte de una mujer presuntamente relacionada con una clínica irregular.

Luego explicó que sus expresiones se trataron de un "gancho" para llamar la atención sobre los riesgos de acudir a establecimientos clandestinos y anunció una iniciativa para endurecer las sanciones contra ese tipo de negocios.

En junio volvió a ser tendencia por un comentario en doble sentido previo a un partido de la Selección Mexicana durante el Mundial, y apenas este fin de semana participó en un videopodcast sobre relaciones con hombres mayores, donde afirmó que estas personas "ya huelen a baúl", lo que la llevó a ofrecer una disculpa pública.

Con una estrategia de comunicación basada en redes sociales y contenidos de alto impacto, Salvatori ha reconocido en distintas ocasiones que utiliza frases polémicas para atraer la atención del público y aumentar el alcance de sus publicaciones.

Esa fórmula, que le permitió consolidarse primero como creadora de contenido y después como figura política, también la ha convertido en una de las legisladoras más controvertidas de los últimos años.