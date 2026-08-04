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Tema de hombre mutilado, toca a la FGE: Contreras

Por Redacción

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Tema de hombre mutilado, toca a la FGE: Contreras
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      CIUDAD VALLES.- Toca a la Fiscalía General del Estado tratar el tema del hombre mutilado y vejado que fue atado con plástico en un poste, frente al IMSS, así como la procedencia de la manta en la que reprochan el actuar de la Guardia Civil Estatal, dijo el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

      El hecho que sorprendió a Valles al amanecer de este inicio de semana fue el tema toral cuando el secretario compareció ante medios de comunicación, sin embargo, el funcionario refirió que ese tema debe ser tratado por la autoridad investigadora, agregó que no se sabe cuáles son las cámaras que funcionan alrededor del lugar de los hechos y aseveró que este acto no enciende los "focos rojos" de la delincuencia en este municipio.

      Expresó que es un tema que se debe dejar en manos de las autoridades competentes.

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