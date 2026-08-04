Cae estatua de Juárez en Matehuala y queda en trozos (fotos)

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Este lunes, a causa de fuertes vientos, cayó la estatua de Benito Juárez, ubicada en la explanada de la Catedral de la Inmaculada Concepción, en la zona centro de Matehuala.

De acuerdo con el sitio en Facebook "Matehuala de Mis Ayeres", el viento levantó una carpa colocada cerca de la base de la estatua y la derribó, por lo que sufrió severos daños.

El sitio, relata que el 21 de marzo de 1906 se colocó la primera piedra para el monumento, siendo presidente municipal Miguel Quijano, quien encargó la estatua que se mandó hacer a Génova, Italia.

La escultura fue desvelada el 18 de julio de 1909 ante 5 mil habitantes, "años después, a un presidente se le ocurrió pintarla con esmalte blanco", recuerda el sitio.

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Fotos: FB Matehuala de mis Ayeres

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