Vuelcan compacto en Río Santiago; mujer queda atrapada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un fuerte accidente vial se registró la mañana de este martes en el bulevar Río Santiago, a la altura del puente de la avenida 20 de Noviembre, donde un vehículo terminó volcado y se reportaron personas lesionadas.

De manera preliminar, se informó que una mujer habría quedado atrapada dentro de la unidad tras el impacto, por lo que paramédicos y cuerpos de rescate acudieron al lugar para brindarle atención y realizar las maniobras necesarias.

En el percance estuvo involucrado un automóvil Chevrolet Chevy de color negro. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cómo ocurrió el choque, cuántas personas resultaron heridas ni la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Policía Vial aseguraron la zona y canalizaron el tránsito, debido a que el accidente obstruyó parcialmente la circulación en dirección a Lomas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El percance provocó una intensa carga vehicular, con filas que se extendieron hasta la glorieta del Ángel de la Independencia.