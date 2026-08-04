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Vuelcan compacto en Río Santiago; mujer queda atrapada

El accidente ocurrió la mañana de este martes a la altura del puente de 20 de Noviembre

Por Redacción

Agosto 04, 2026 08:11 a.m.
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Vuelcan compacto en Río Santiago; mujer queda atrapada
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      Un fuerte accidente vial se registró la mañana de este martes en el bulevar Río Santiago, a la altura del puente de la avenida 20 de Noviembre, donde un vehículo terminó volcado y se reportaron personas lesionadas.

      De manera preliminar, se informó que una mujer habría quedado atrapada dentro de la unidad tras el impacto, por lo que paramédicos y cuerpos de rescate acudieron al lugar para brindarle atención y realizar las maniobras necesarias.

      En el percance estuvo involucrado un automóvil Chevrolet Chevy de color negro. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cómo ocurrió el choque, cuántas personas resultaron heridas ni la gravedad de sus lesiones.

      Elementos de la Policía Vial aseguraron la zona y canalizaron el tránsito, debido a que el accidente obstruyó parcialmente la circulación en dirección a Lomas.

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      El percance provocó una intensa carga vehicular, con filas que se extendieron hasta la glorieta del Ángel de la Independencia.

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