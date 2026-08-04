Fallece una motociclista arrollada por tráiler en Periférico

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Una mujer que viajaba en motocicleta fue arrollada y muerta en Circuito Potosí (Periférico) y el puente de las vías a Tampico.

El reporte se recibió cerca de las 14:00 horas, cuando una mujer que conducía una motocicleta transitaba sobre el Periférico, con dirección a carretera Zacatecas.

Al descender del puente, fue atropellada por un tráiler, cuyo conductor siguió su camino.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Soledad, quienes aseguraron el área como primeros respondientes.

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La Policía de Investigación y peritos de la FGR iniciaron la carpeta de investigación.