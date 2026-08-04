Localiza FGR otros dos centros de procesamiento de "huachicol" en SLP

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La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y PEMEX Logística, informó que realizó acciones estratégicas para identificar y desarticular cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible.

Como resultado de la estrecha coordinación interinstitucional que tiene la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), basada en labores de inteligencia, investigación, acciones operativas y del intercambio de información entre las dependencias del Gabinete de Seguridad, se logró ubicar dichos inmuebles en los estados de San Luis Potosí (dos), Hidalgo y Morelos.

La investigación se originó con motivo de diversas denuncias anónimas recibidas por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) en las que se advirtió la existencia de una instalación tipo nave ubicada en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a la cual, ingresaban de manera constante autotanques.

Las autoridades federales dieron cumplimiento a una orden de cateo, donde aseguraron ocho tanques de 80 mil litros aproximadamente, ocho cilindros horizontales sin medios de identificación, seis cilindros verticales, 894 tótems (contenedores) de mil litros cada uno, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel, una máquina roscadora o tarraja eléctrica portátil para tubos, así como otros objetos y el inmueble.

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Asimismo, una planta de luz o generador diésel, entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, equipo de cómputo, 40 cinchos de seguridad para escotilla de pipa, documentación diversa y una camioneta tipo pick up.

En tanto, en la Laguna de San Vicente, en Villa de Reyes, también en San Luis Potosí, fue asegurado un predio que posiblemente era utilizado para realizar actividades relacionadas con el procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Durante el cateo, las autoridades procedieron al aseguramiento de 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, aproximadamente 40 mil litros de petrolífero asegurado tipo petróleo crudo y diésel, una toma de muestra de ácido sulfúrico, dos frascos de color ámbar con características de hidrocarburo, una muestra de hidrocarburo y documentación diversa.

Fotos: FGR

Por otra parte, en Tizayuca, Hidalgo, se denunció la existencia de una instalación utilizada probablemente para procesamiento de combustibles.

Durante el cateo, donde las autoridades también aseguraron el inmueble, localizaron 32 contenedores con capacidad para mil litros, 25 contenedores con capacidad para 5 mil litros, 456 mil 300 litros de posiblemente hidrocarburo o producto químico, documentación diversa, un aparato electrónico, monitores y equipo de cómputo.

Finalmente, se recibió una denuncia en la que se señalaba que, en el municipio de Cuautla, Morelos, se observaba el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas, además de un olor fuerte a hidrocarburos y químicos.

Tras el cateo se logró el aseguramiento del inmueble, seis muestras recabadas de los contenedores localizados, documentación diversa y talones de cheques.

Como lo establece el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, es prioridad el combate de los delitos de alto impacto, y estas acciones reflejan el compromiso permanente de la FGR de combatir los delitos en materia de hidrocarburos en sus diferentes modalidades, mediante una estrategia basada en inteligencia proactiva, investigaciones sólidas y profesionales.