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Compras de pánico por desabasto de gasolina

Por El Universal

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Compras de pánico por desabasto de gasolina
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      OAXACA, Oax.- La tarde de ayer se registraron compras de pánico en algunas estaciones de servicio de la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana, por el desabasto del combustible que obligó al cierre de gasolineras.

      Un total de 14 estaciones dejaron de prestar el servicio al quedarse sin gasolina. Los cierres empezaron a registrarse desde temprana hora, y poco a poco fueron sumándose más gasolineras.

      Al difundir la información sobre el desabasto, algunos automovilistas abarrotaron las estaciones de servicio aún en funcionamiento. Eso provocó largas filas de vehículos.

      José Luis Ballesteros, integrante de la asociación de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca (EGEO), explicó que el desabasto se debe principalmente a la toma de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, ubicada en El Tule, una población ubicada a aproximadamente unos 30 minutos de la capital del estado.

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      Desde ayer, los maestros de la Sección 22 del SNTE mantienen la toma permanente de la TAD y aún permanecen apostados ahí, en espera de indicaciones de sus líderes sindicales para saber si continúan con la protesta o se retiran del lugar.

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