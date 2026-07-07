Sentencian a dos hombres por intento de secuestro en Culiacán

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Un Juez de Control y Enjuiciamiento impuso una condena de 13 años y 16 días y una multa individual por 51 mil 653 pesos a Cándido "N" y Jesús Osvaldo "N", al acreditarse su responsabilidad en los delitos de secuestro agravado en grado de tentativa y robo agravado, en perjuicio de un menor de edad.

Según las investigaciones, el día 23 de septiembre del año 2014, los hoy sentenciados interceptaron a un alumno menor de edad cuando salía de clases de un plantel educativo privado del sur de Culiacán con la intención de privarlo de su libertad, para posteriormente exigir a sus padres el pago de un rescate.

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La privación de la libertad del menor no se consumó debido que éste forcejeó con sus captores y pidió auxilio a padres de familia que acudían al plantel por sus hijos, lo que provocó que los plagiarios huyeran del lugar sin lograr su cometido.El personal de la Unidad Especializada en Antisecuestros investigó los hechos y logró identificar a los responsables, los cuales fueron ubicados, detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial que los requirió.Con base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público del fuero común ante el Juez de Control y Enjuiciamiento, éste les impuso a Cándido "N" y Jesús Osvaldo "N", una pena de 13 años y 16 días de prisión y una multa individual por 51 mil 653 pesos.