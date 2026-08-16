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Confían en localizar a mexicanos tras sismo

Por El Universal

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Confían en localizar a mexicanos tras sismo
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      Durango, Dgo.- Mario Zapata Reyes, hijo de Mario Alberto Zapata Verdier —quien sigue desaparecido junto a su esposa Brenda Eloisa Flores Reyes tras el sismo de 7.4 en Colombia, que ha dejado 289 muertos—, aseguró que se encuentra angustiado, pero mantiene la esperanza de que estén con vida y puedan reencontrarse.

      Mario confirmó que la pareja duranguense estaba hospedada en el hotel Dibeni. "El mismo hotel nos lo confirmó, al parecer sólo faltan ellos por ser rescatados. Siguen en operación de rescate, pero sin novedades hasta el momento", comentó a El Universal.

      Mencionó que una de sus tres hermanas, así como una hermana de la esposa de su padre, viajaron a Colombia y esperan llegar a Pereira.

      Mario contó que se enteró del terremoto en redes y 15 minutos antes su hermana había entablado comunicación con su papá: "De ahí en más ya no tuvimos comunicación".

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      La pareja había llegado entre el jueves y viernes pasado a Pereira; estaba de vacaciones. Se casaron en 2025 tras seis años de relación.

      "Estamos muy angustiados, tristes, así de lejos porque no hay novedades, obtenemos noticia fuera de tiempo o tal vez no sabemos si son ciertas, por eso mi hermana va para allá a tener información de primera mano", platicó.

      El sábado antes del sismo, Mario se comunicó con su papá. "De ahí ya no volví a hablar con él. Mi papá es una persona muy trabajadora. En el sentido familiar tiene un carácter reservado, pero es un gran padre", dijo.

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