Conflicto con CNTE, aún sin solución

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Ciudad de México.- El Gobierno mexicano propuso este jueves a los maestros del sindicato Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fortalecer el fondo existente para pensiones de trabajadores del Estado y crear una aseguradora pública para administrar los recursos, pero los profesores calificaron la propuesta de "insuficiente".

A través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo afirmó que esta propuesta fue expuesta en la reunión que mantuvieron con los líderes sindicales, la cual consistía en la creación de una aseguradora pública "especializada en el pago de pensiones, como parte de una estrategia para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios".

No obstante, representantes del sindicato disidente rechazaron la propuesta y señalaron que mantienen sus demandas porque las respuestas actuales "no cubren la solución" de sus planteamientos centrales.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este jueves las casetas de cobro de algunas autopistas en el centro y sur de México, con lo que permitieron el libre tránsito de vehículos en ambos sentidos, como parte de sus movilizaciones para exigir mejoras laborales.

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