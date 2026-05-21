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Congreso, listo para aplazar la elección

Por El Universal

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Congreso, listo para aplazar la elección

Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió oficialmente la iniciativa presidencial que propone aplazar la elección judicial para junio de 2028, por lo que ambas cámaras ya alistan un periodo extraordinario de sesiones para su aprobación en los próximos días.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, entregaron en la sede del Senado a la presidenta de la Comisión Permanente la iniciativa que establece que la elección de 4 mil 107 magistrados y jueces en el país.

De acuerdo con la iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF que estén en funciones a la entrada en vigor de este decreto permanecerán en su cargo hasta el año 2028.

Con ello, los actuales magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón, que concluían su periodo el 31 de octubre de 2027, se quedarán hasta el próximo 2028.

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Los diputados tendrán cinco días para que puedan conocer del dictamen, discutirlo y analizarlo en las comisiones que determine la Mesa Directiva. Una vez que las comisiones en la Cámara de Diputados lo aprueben, se turna al pleno, se le da la publicidad, se esperan las 24 horas que establece el reglamento y se discute en el pleno de San Lázaro.

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