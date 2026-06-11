Conmemoran otro año del Halconazo

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Ciudad de México.- A un día de la Copa Mundial, estudiantes marcharon un año más para conmemorar la Matanza del Jueves de Corpus en la Ciudad de México, ocurrida el 10 de junio de 1971.

Esta vez hicieron un llamado al respeto a la soberanía frente a las distintas formas de injerencia e imposición imperialista que amenazan a México y países de América Latina.

También exigieron respuestas a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), electricistas, campesinos, trabajadores del Monte de Piedad, integrantes del Frente Nacional por las 40 Horas y de toda la clase trabajadora. Además, se solidarizaron con familiares de víctimas de feminicidio, madres buscadoras, colectivos de búsqueda y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero.

"No dejaremos que la crisis nos deshumanice, nos desmovilice, no contarán con la comodidad de nuestro silencio. Nos solidarizamos con las legítimas demandas de la CNTE, quienes siguen dando clases de dignidad. A 11 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exigimos justicia", señalaron.

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Con banderas rojas y de Palestina, escudos de instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el IPN, los jóvenes conmemoraron la matanza de estudiantes.