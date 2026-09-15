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Controlan incendio en planta de sal en Veracruz

Festejos patrios en Jáltipan y Soconusco fueron suspendidos en respeto a las víctimas.

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 04:41 p.m.
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Controlan incendio en planta de sal en Veracruz
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      XALAPA, Ver., septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- El incendio ocurrido por una explosión en el interior de una planta de sal en el sur de Veracruz, ocurrido la tarde de ayer lunes con un saldo preliminar de tres muertos, logró ser controlado, reportaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

      Acciones de la autoridad

      Sin embargo, se mantienen labores de enfriamiento en la zona del pozo de salmuera con diésel que se incendió al interior de la planta de sal de PMV Minera ubicada en el municipio de Jáltipan.

      La Secretaría de Protección Civil estatal reportó que la situación se encuentra controlada por el momento y los equipos de rescate y bomberos permanecen atentos a su evaluación hasta que se extinguido en su totalidad.

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      ¿Cómo ocurrió el incendio en la planta de sal?

      Hasta ahora y de manera preliminar se tiene un reporte de tres personas fallecidas y un herido de gravedad; las autoridades aún no reportan un balance final debido a que no se ha logrado ingresar a la llamada zona cero del siniestro.

      Durante la emergencia, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México intervinieron en la planta de sal, la cual se encuentra ubicada en las inmediaciones de la Estación de Bombeo Jáltipan.

      La institución naval detalló que, de acuerdo con información preliminar, el incendio se originó en un pozo de salmuera con diésel, donde se encontraban seis tanques con aproximadamente 80 mil litros de combustible.

      Ante ello, como medida preventiva, las autoridades determinaron mantener el incendio sin manipulación directa, a fin de permitir que el producto se consumiera de manera controlada y reducir el riesgo de una explosión mayor.

      Durante la atención de la emergencia, personal naval permaneció en la zona en coordinación con las autoridades civiles y militares.

      Las autoridades municipales de Jáltipan y Soconusco, esta última cerca a la zona del accidente, determinaron suspender todas las actividades relacionadas con los festejos patrios en respeto a las víctimas y para atender la emergencia.

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