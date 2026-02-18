Convulsiona paciente en hospital y desata acusaciones de negligencia

Una mujer que sufrió un ataque de epilepsia dentro del hospital del IMSS Bienestar en Tuxpan, Nayarit, fue grabada mientras convulsionaba presuntamente sin recibir atención médica inmediata, lo que desató acusaciones de negligencia por parte de sus familiares.

El video, difundido en redes sociales, muestra a la paciente en brazos de sus familiares mientras presenta el episodio, ante la presencia de personal médico y otras personas dentro de las instalaciones.

En las imágenes también se observa a una trabajadora del hospital bloqueando una de las entradas, mientras tres enfermeras permanecían dentro de un cubículo. Al notar que estaban siendo grabadas, se retiran del sitio, al tiempo que personal de seguridad solicita a quien captaba el video que deje de hacerlo.

Los familiares denunciaron que la falta de intervención oportuna puso en riesgo la salud de la mujer, por lo que exigieron una investigación y, en su caso, sanciones contra quien resulte responsable.

Tras la polémica, el delegado del IMSS Bienestar en Nayarit, Gregorio Sánchez, aseguró que la paciente sí fue atendida y que se dará seguimiento al caso para esclarecer lo ocurrido.