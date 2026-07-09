Crecida de río atrapa a familia en una gruta

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Puebla, Puebla.- Al menos siete personas quedaron atrapadas en una gruta del Pueblo Mágico de Cuetzalan, Puebla de las cuales una murió, tres fueron rescatadas con vida y otras tres aún estaban en el interior.

Elementos de distintas corporaciones trabajaban la tarde de este miércoles en el rescate de las víctimas, pero las condiciones climatológicas y la crecida de un río subterráneo obligaron a suspender el operativo.

El cuerpo del hombre fallecido fue reconocido por sus propios familiares, que esperaban afuera de la citada caverna junto a los equipos de emergencia.

Horas antes, se había informado que tres personas habían sido rescatadas con vida de la gruta Chichicazapa, por lo que continuaban las labores de rescate de las otras tres personas —un hombre y dos mujeres— que permanecían en el interior.

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Las siete personas, todas integrantes de una familia, quedaron atrapadas en la gruta debido al incremento del caudal del río subterráneo. No se precisó cuándo ingresaron al lugar.

La mañana de este miércoles, elementos de distintas corporaciones de auxilio implementaron un operativo especial de rescate en la zona.

Asimismo, se informó que a las labores se incorporó personal especializado en buceo y rapel, con el objetivo de realizar maniobras técnicas en condiciones adversas.

El operativo también cuenta con la participación de elementos de la Comisión Nacional de Emergencias, Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública Estatal y Protección Civil Municipal de Cuetzalan, Chignautla, Tlatlauquitepec y Teziutlán, así como voluntarios.

Sin embargo, durante la tarde del miércoles se determinó suspender temporalmente las maniobras de búsqueda debido a la presencia de lluvia en la zona, lo que incrementa el nivel del río subterráneo y representa un riesgo para los equipos de rescate.

El Sistema de Cavernas de Cuetzalan cuenta con más de 40 kilómetros de galerías exploradas, de los cuales sólo entre ocho y 10 grutas están acondicionadas o abiertas regularmente para el turismo comercial y ecoturismo.