Crimen da tregua durante Mundial

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Ciudad de México.- Las entidades sede de la Copa Mundial de Futbol 2026, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, registraron una disminución de 31% en los homicidios dolosos en junio, durante el torneo en nuestro país.

El mes pasado las tres entidades documentan 135 asesinatos, comparado con el mismo periodo del año pasado que se registraron 195 víctimas.

La Ciudad de México bajó de 65 (2025) a 59 este 2026; Jalisco disminuyó de 68 a 47 y Nuevo León se redujo de 62 a 29 casos.

El promedio diario de junio en 2026 es de 4.5 víctimas, de acuerdo con estadísticas de las fiscalías estatales y dependencias federales.

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Especialistas en seguridad y criminología consultados por El Universal consideran que hay ciertas fechas específicas con actividades sociales importantes: El Mundial, Día de Reyes, Día de las Madres, Navidad y algunas fiestas religiosas en las que bajan de manera drástica los homicidios dolosos y las actividades criminales.

Señalan que se debe aprovechar este patrón para reforzar la vigilancia en puntos críticos buscando que esta tendencia a la baja no sea sólo un espejismo de temporada. Además, consideran importante el plan de seguridad que se implementó.

El 6 de marzo de este año, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer la implementación de la estrategia de seguridad Plan Kukulkán para el Mundial, que integra a más de 20 dependencias federales.

El plan comprende la coordinación con autoridades de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, así como mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

Javier Figueroa, profesor e investigador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios (Iecrimt), expresa que las actividades deportivas reducen homicidios dolosos, pero pueden aumentar los delitos patrimoniales, especialmente en zonas turísticas y alrededores de estadios.

Menciona que el descenso en homicidios se debe tanto al esparcimiento como al aumento de presencia policial; tras los eventos, los homicidios pueden volver gradualmente a su promedio.