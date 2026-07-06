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Sheinbaum recibe a director de Nubank en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a David Vélez Osorno y su equipo para discutir inversión millonaria.

Por El Universal

Julio 06, 2026 08:24 p.m.
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Sheinbaum recibe a director de Nubank en Palacio Nacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo.

      Claudia Sheinbaum recibe al director ejecutivo de Nubank

      A través de sus redes, Sheinbaum Pardo mencionó una inversión estimada de Nubank de cuatro mil 200 millones de dólares para el período 2026–2030 en México.

      "En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026–2030 en nuestro país", escribió.

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      Nubank anuncia inversión millonaria para México 2026-2030

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