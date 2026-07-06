Detienen a 120 personas en operativo por partido México-Inglaterra en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, como resultado del operativo implementado con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, 120 personas fueron detenidas: 114 remitidas ante el Juez Cívico por diversas faltas administrativas y seis más fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

Detalles confirmados sobre las detenciones

De acuerdo con la dependencia:

· Seis detenciones corresponden a dos personas acusadas de fraude

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· Tres por robo de teléfono celular

· Una por agresiones contra policías

El despliegue contó con la participación de más de 17 mil elementos, quienes brindaron seguridad en el Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Fest en el Zócalo, Paseo de la Reforma y otros puntos de concentración de aficionados.

Acciones de la autoridad durante el operativo

Además, durante el operativo fueron aseguradas 46 mil 370 latas de cerveza, 4 mil 672 envases de vidrio, 7 mil 725 latas de espuma y 3 mil 430 palos de bandera.

La SSC también reportó 123 atenciones prehospitalarias, de las cuales 16 requirieron traslado hospitalario, principalmente por intoxicación etílica, padecimientos médicos y lesiones menores, además del desalojo de 16 personas del Estadio Ciudad de México por alterar el orden público.