Critica CSP destrucción de estatua
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este jueves la vandalización de una estatua del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) en el Complejo Cultural Los Pinos, antigua residencia oficial, por parte de manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reprobó los actos violentos y calificó la acción contra el monumento como una provocación que no debe justificarse.
"No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia, bajo ningún motivo, eso hay que condenarlo siempre, porque si no, se justifica la violencia venga de donde venga", declaró.
Sheinbaum afirmó comprender el descontento histórico de los trabajadores del SME tras el cierre de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro decretado durante el sexenio de Calderón, pero reiteró que las demandas laborales y sociales no justifican la agresión ni los actos violentos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Puedo entender el enojo que tienen trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas por la barbaridad que hizo Calderón de cerrar Luz y Fuerza del Centro como la cerró, pero no están bien los actos violentos", enfatizó la presidenta.
Durante su intervención en el Foro América Libre, el expresidente Felipe Calderón afirmó el miércoles que México está regresando a una "nueva versión de la dictadura perfecta".
no te pierdas estas noticias
México y EU negocian reducción de aranceles en reunión de Ebrard
El Universal
El secretario de Economía sostuvo diálogo con su contraparte estadounidense para acercar posiciones en el T-MEC.
Sheinbaum agradece confianza a dos años de gobierno
El Universal
El cierre de la gira de rendición de cuentas se realizó en el Zócalo capitalino el domingo.
Velasco recibe a ministro de Qatar para fortalecer vínculos bilaterales
El Universal
Se destacó la próxima apertura de la agregaduría naval en la Embajada de México en Qatar para cooperación marítima.