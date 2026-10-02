Critica CSP destrucción de estatua

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este jueves la vandalización de una estatua del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) en el Complejo Cultural Los Pinos, antigua residencia oficial, por parte de manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reprobó los actos violentos y calificó la acción contra el monumento como una provocación que no debe justificarse.

"No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia, bajo ningún motivo, eso hay que condenarlo siempre, porque si no, se justifica la violencia venga de donde venga", declaró.

Sheinbaum afirmó comprender el descontento histórico de los trabajadores del SME tras el cierre de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro decretado durante el sexenio de Calderón, pero reiteró que las demandas laborales y sociales no justifican la agresión ni los actos violentos.

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"Puedo entender el enojo que tienen trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas por la barbaridad que hizo Calderón de cerrar Luz y Fuerza del Centro como la cerró, pero no están bien los actos violentos", enfatizó la presidenta.

Durante su intervención en el Foro América Libre, el expresidente Felipe Calderón afirmó el miércoles que México está regresando a una "nueva versión de la dictadura perfecta".