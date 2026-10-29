CS: Fue un hombre de principios firmes

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a sus 92 años de edad, a quien reconoció como "un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país".

En un mensaje en redes sociales, la Mandataria recordó que en 1988 encabezó un movimiento democrático pacífico que reunió el anhelo de cambio de millones de mexicanos.

La Presidenta también recordó que el ingeniero honró el legado de su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río, con una trayectoria congruente y comprometida con la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

Finalmente, Sheinbaum envió sus condolencias a los hijos del ingeniero así como a sus familiares, amigos y seres queridos.

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"Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México", concluyó.

Por su parte, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el deceso del político mexicano. A través de X, el exmandatario federal lo calificó como precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. "Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador".

Expresó sus condolencias a sus familiares y amigos. "Nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", concluyó.

Asimismo, el expresidente Vicente Fox Quesada lo reconoció como una figura fundamental en la construcción democrática de México. Fox y Cárdenas fueron contendientes para la elección presidencial del año 2000.

"Fuimos adversarios políticos, pero nos unió algo más grande: la convicción de que México merece una democracia plena, libertades y un futuro de mayores oportunidades", expresó.

El dirigente del PAN, Jorge Romero y el del PRI, Alejandro Moreno, también publicaron sus condolencias vía redes sociales.