CS: Todos tenemos derecho a ser libres

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Ciudad de México.- Al asegurar que todas las naciones tienen derecho a ser "libres e independientes", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia.

En ese sentido aprovechó para reivindicar la historia de México como un país que ha luchado por su libertad, su soberanía y la justicia social desde el inicio de su vida independiente.

Durante la entrega de apoyos del programa Pensión Mujeres Bienestar, acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la Mandataria sostuvo que la Cuarta Transformación forma parte de un proceso histórico que tiene sus raíces en las grandes transformaciones nacionales.

"Por cierto, hoy se celebran 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno. Y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes", expresó la presidenta ante cientos de asistentes.

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Sheinbaum recordó que la primera transformación de México fue la Independencia y afirmó que desde ese momento el país ha defendido principios que permanecen vigentes.

"Desde el inicio, desde la primera transformación, las y los mexicanos hemos luchado por independencia, por soberanía, por libertad... y también por justicia social", afirmó.

Al hacer un repaso de la historia nacional, la Presidenta destacó que el movimiento encabezado por Miguel Hidalgo, José María Morelos y otros héroes independentistas sentó las bases de un México soberano, donde el pueblo es el origen del poder público.

En ese contexto, citó los Sentimientos de la Nación de Morelos al recordar que "la soberanía en México... dimana del pueblo", principio que, dijo, sigue guiando a su administración.

La titular del Ejecutivo también aseguró que la Cuarta Transformación es heredera de las tres grandes etapas históricas del país: la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

"Se trata de entregarle al pueblo lo que el pueblo le ha dado a su país, así de sencillo. Se trata de construir nuevos derechos del pueblo de México", señaló.

Sheinbaum también afirmó que la llegada de la primera mujer a la Presidencia representa un paso histórico dentro de ese proceso de transformación.

Al concluir su mensaje, la presidenta llamó a valorar la riqueza histórica y cultural del país.

"No dejemos nunca que minimicen a Michoacán ni a ningún mexicano o mexicana. Las mexicanas y los mexicanos valemos mucho. Tenemos una gran historia, somos una potencia cultural y nuestros valores no los tiene ningún país en el mundo", concluyó.