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CSP: Contradicciones persisten con K. Salazar

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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CSP: Contradicciones persisten con K. Salazar
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las recientes declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México Ken Salazar desmienten los señalamientos de presuntos vínculos entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y grupos del crimen organizado; sin embargo, sostuvo que persisten contradicciones en torno a la participación de agencias estadounidenses en el operativo que culminó con la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.

      Durante su conferencia matutina la Mandataria señaló que Salazar fue claro al asegurar que nunca tuvo elementos que vincularan a Rocha Moya o al gobierno de López Obrador con grupo criminales.

      "Él [Salazar] dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía tampoco nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio de (...) López Obrador a algún grupo delincuencial".

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