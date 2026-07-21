CSP fortalece el diálogo con D. Trump

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CIUDAD DE MÉXICO.- Todo comenzó con una invitación directa del mandatario estadounidense Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistió al partido final del Mundial 2026, donde en Nueva York vio ganar a España frente a Argentina, y además porque "lo cortés no quita lo valiente".

Con ánimo deportivo, pero también con compromiso diplomático, la Presidenta de México compartió palco con la primera dama estadounidense, Melania Trump; con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como con el rey y la reina de España, Felipe VI y Letizia. Risas, apretones de mano y diálogo se observaron en el Met- Life Stadium, en "un ambiente de mucha cordialidad".

"´¿Claudia vas a venir?´ Y le dije: ´Bueno, si usted me invita presidente Trump´. Dijo: ´Sí, sí estás invitada, ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros´. Dije: ´Bueno, pues hay que ir´, porque ahora sí como dice el dicho: lo cortés no quita lo valiente", contó entre risas en su mañanera de este lunes, a la que llegó después del evento deportivo.

Mientras la promesa española Lamine Yamal se enfrentaba contra el popular argentino Lionel Messi, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechaba el partido para dialogar con su homólogo Donald Trump.

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Refirió que, aunque fueron "pocos momentos", pudo hablar de comercio con Trump y Carney en el estadio. También habló "momentitos" con otras autoridades estadounidenses, como Jamieson Greer, Marco Rubio y Howard Lutnick.

"No se trata de tener una reunión en medio del partido de futbol sobre aranceles u otros temas. Pero sí le dije ´tenemos varias cosas pendientes, y espero que nos podamos llamar nuevamente por teléfono´", comentó.