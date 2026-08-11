CSP no descarta cambios en iniciativa

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Ciudad de México.- En el marco de la discusión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, Claudia Sheinbaum no descartó cambios "si es necesario".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo insistió en que en la ley ya está establecido el código de ética y un defensor para las audiencias que "no está a discusión".

La Mandataria federal comentó que organizaciones y personas han emitido comentarios, y refirió que la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, podría ampliar más la información.

"Por eso esta consulta pública para que se perfeccione el derecho de las audiencias, y ese es el objetivo. Entonces, en la semana vendrá Luisa María para poder platicar de qué cambios, sí es necesario, se harían a los lineamientos", declaró la presidenta.

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"¿Estaría dispuesta, quizá, a ceder en el asunto de que tengan un defensor de las audiencias o del código de ética?", se le preguntó.

"Eso ya viene en la ley, eso no está a discusión. O sea, en la ley ya viene el código de ética y el derecho de las audiencias a tener un defensor de audiencias en cada empresa televisora o de radiodifusión, eso ya está en la ley", respondió Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo federal insistió en que la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) estuvo de acuerdo con lo que se aprobó.

"Ahora lo que está planteado son los lineamientos para que eso se cumpla. Entonces, está la consulta pública y evidentemente es en el marco de lo que se aprobó en la ley", recalcó la titular del Ejecutivo federal.

Al señalar que el derecho de las audiencias es un principio establecido en el artículo 6 de la Constitución, Claudia Sheinbaum descartó recientemente que haya censura con estos lineamientos en los medios, pues se garantiza el derecho al libre acceso a información plural y oportuna.

"El objetivo de mi gobierno es garantizar ese derecho sin afectar la libertad de expresión, por lo que defendió la consulta pública abierta para revisar y, en su caso, modificar el proyecto".

"Los lineamientos no dicen nada, absolutamente nada de los contenidos. Es la mejor forma de decir: no hay censura", sostuvo.