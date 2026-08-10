Muere Miguel Mancera Aguayo a los 93 años en Ciudad de México

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Miguel Mancera Aguayo falleció este lunes 10 agosto a los 93 años de edad en la Ciudad de México.

Fallecimiento y reacciones oficiales

Fue director del Banco de México (Banxico) durante 16 años y en 1994 se convirtió en el primer gobernador del Instituto Central luego de conseguir la autonomía.

Así lo reportaron diferentes personalidades del mundo político como la ministro en retiro y diputada por Morena, Olga Sánchez Cordero.

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"Con profundo respeto, despedimos a sus 93 años, a Don Miguel Mancera Aguayo, pieza clave en la estabilidad económica de nuestro país. Recordamos su invaluable legado como primer gobernador de @Banxico autónomo, liderando con entereza momentos históricos", escribió en su cuenta de X.

En tanto el IPAB posteó un mensaje lamentando la muerte de Don Miguel Mancera Aguayo y reconoció su trayectoria y legado frente al Banxico.

Trayectoria académica y profesional

Obtuvo la licenciatura en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y realizó una Maestría en Economía en la universidad de Yale.

Se desempeñó como miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C. patrocinadora del ITAM de 1957 a 2007 y miembro de la Junta de Gobierno del ITAM desde que este órgano fue integrado en 1967.

Trabajó en el Banco de Comercio, actualmente BBVA México de 1953 a 1955 y también se desempeñó como catedrático en el ITAM.

Enseñó Economía Política en la Escuela Libre de Derecho en 1957, Comercio Internacional y Teoría Económica en el ITAM de 1958 a 1964 y Teoría Económica en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) de 1962 a 1964.

Inició su carrera en el Banco de México en 1957 como economista.

Posteriormente fungió como administrador del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados en Banxico, como gerente de Asuntos Internacionales y después, como subdirector y subdirector General.

En 1982, fue nombrado director General del mismo por el presidente Miguel de la Madrid.

Como director del Banco de México en los siguientes 16 años, le correspondió enfrentar fuertes crisis económicas y poner en marcha nuevos programas, como la nueva moneda de México, el Nuevo Peso en 1992.

Tras reformas legales que le dieron autonomía al Banco de México, en 1994 se convirtió en el primer gobernador del Banco de México. Dejó su cargo en 1998 y se retiró de las actividades públicas.

Posteriormente fue miembro de la Junta de Gobierno del ITAM, del Patronato del Museo Nacional de Arte, del Patronato de la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y del Consejo Directivo de las instituciones siguientes: Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., Fundación Mexicana para la Educación, Ciencia y Tecnología, A.C., Fundación merced, A.C., Financiera Mexicana para el desarrollo Rural, S.A. de C.V., Profuturo, S.A. de C.V. y Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

Además, era miembro del Comité de Tesorería de la Fundación para las Letras Mexicanas, del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. y del Consejo Asesor Técnico del Centros de Estudios Económicos del Sector Privado.

Recibió las condecoraciones de Gran Oficial de la Orden de Rio Branco del Gobierno de Brasil, la de Oficial de la Legión de honor por parte del Gobierno de Francia, el premio de Economía Rey Juan Carlos de España y el premio Woodrow Wilson por Servicio Público.

En 2006, el ITAM otorgó a don Miguel Mancera el grado de Doctor Honoris Causa.