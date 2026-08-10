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Pareja en motocicleta resulta lesionada tras choque en Ciudad Valles

Un automóvil les cortó la circulación en el cruce de la Carretera al Ingenio y Antiguo Camino a Troncones

Por Huasteca Hoy

Agosto 10, 2026 08:54 p.m.
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Pareja en motocicleta resulta lesionada tras choque en Ciudad Valles
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      CIUDAD VALLES, S.L.P.- Una pareja que viajaba en motocicleta resultó lesionada luego de que un automóvil les cortara la circulación cuando transitaban por la Carretera al Ingenio, en Ciudad Valles.

      El percance ocurrió la noche de este lunes, en el cruce de la Carretera al Ingenio y la calle Antiguo Camino a Troncones, donde Amaury "N" y Alondra "N", ambos de 23 años de edad, viajaban a bordo de una motocicleta Italika.

      De acuerdo con la información disponible, la pareja circulaba por el carril izquierdo de la carretera, con dirección del ingenio hacia la zona centro, cuando al llegar al mencionado cruce fueron impactados por un vehículo Volkswagen de modelo atrasado, conducido por un hombre identificado como Mauricio.

      La colisión provocó que ambos ocupantes de la motocicleta cayeran sobre la carpeta asfáltica. Alondra presentó lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a un sanatorio particular para recibir atención médica.

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      Al sitio acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y elementos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados.

      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal también tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

      Tras el percance, el conductor del automóvil se comprometió a cubrir los gastos médicos de la pareja, así como los daños materiales ocasionados por el choque.

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