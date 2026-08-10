Mets vencen a Bravos 8-5 con grand slam de Brett Baty

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ATLANTA (AP) — Brett Baty bateó el primer grand slam de su carrera y los Mets de Nueva York resistieron ante los Bravos de Atlanta para imponerse 8-5 el lunes por la noche, logrando su sexta victoria en siete juegos.

Brett Baty impulsa victoria con grand slam

Francisco Lindor, de Puerto Rico, se fue de 5-3 con un jonrón de 420 pies, Jared Young tuvo dos imparables y dos carreras impulsadas, y Bo Bichette remolcó una carrera y anotó otra.

El mexicano Daniel Duarte (1-0) se acreditó la victoria con dos entradas de relevo sin permitir carreras, y Kodai Senga lanzó una novena entrada en blanco para conseguir el primer salvamento de su carrera. El cerrador habitual, Devin Williams, fue colocado más temprano en el día en la lista de lesionados de 15 días.

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Detalles del juego y revisión polémica

El grand slam de Baty llegó en la primera entrada ante Bryce Elder (8-7), quien no pudo dar continuidad a sus tres aperturas anteriores, en las que permitió apenas una carrera en cada juego.

Elder estuvo cerca de salir ileso de la primera entrada después de permitir solo una carrera. Con un out y Bichette en primera, los Bravos creyeron que tenían una doble matanza. Con cuenta de 3-2 ante Carson Benge, Bichette fue sorprendido robando. El lanzamiento fue cantado bola, lo que anuló el out por robo, pero las repeticiones mostraron que el lanzamiento fue strike y Elder se tocó la gorra para pedir una revisión ABS. La revisión no fue concedida, la entrada siguió con vida y Baty conectó jonrón tres bateadores después para darle a los Mets una ventaja de 5-0.

El hondureño Mauricio Dubón conectó un sencillo de dos carreras en la primera, Drake Baldwin se fue de 5-2 con una impulsada y el venezolano Ronald Acuña Jr. produjo una carrera por los Bravos, que habían ganado nueve juegos consecutivos en casa.