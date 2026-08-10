Embajador reconoce a Semar por aseguramiento de cocaína

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció a la Secretaría de Marina (Semar) por el aseguramiento de más de una tonelada de cocaína y 2 mil 450 litros de combustible en Acapulco.

Reconocimiento del embajador a Semar

"Debilitamos a los cárteles golpeando las operaciones que los sostienen", expresó Johnson en sus redes sociales.

Celebró que estas acciones afectan directamente las capacidades de los grupos de la delincuencia para el tráfico de drogas y sus operaciones logísticas.

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"Estas acciones decisivas del Gobierno de México ayudan a debilitar a las organizaciones criminales y a fortalecer la seguridad de nuestras dos naciones", dijo.

Detalles del aseguramiento en Acapulco

Como resultado de los trabajos de vigilancia marítima que realiza en aguas del Océano Pacífico, la Semar informó que en Acapulco se aseguró una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína y 2 mil 450 litros de combustible, así como la detención de seis personas.

"Estas acciones combaten el tráfico de drogas, debilitan las capacidades logísticas de la delincuencia organizada – fortalecen la seguridad del país", señaló la dependencia a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales.