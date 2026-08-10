Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava
La obra tendrá una longitud de 500 metros y busca agilizar la circulación hacia la Zona Industrial y la salida a Guadalajara
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SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- El alcalde Enrique Galindo Ceballos dio el banderazo de arranque a la construcción del puente vehicular que conectará el bulevar Jacobo Payán con la avenida Salvador Nava, obra de aproximadamente 500 metros de longitud que busca reducir el congestionamiento en uno de los principales puntos de conflicto vial de la capital potosina.
De acuerdo con el Ayuntamiento, el nuevo paso superior permitirá mejorar la circulación hacia la Zona Industrial, Salvador Nava y la salida a Guadalajara, además de beneficiar a habitantes, trabajadores, transportistas y automovilistas que utilizan diariamente este corredor.
Durante el arranque, Galindo Ceballos señaló que el proyecto forma parte de los más de 60 proyectos de infraestructura de alto impacto contemplados para este año y destacó que los trabajos fueron impulsados por el Cabildo y el Gobierno Municipal para atender las necesidades de movilidad de la ciudad.
La estructura incorporará trabes metálicas y será ejecutada por constructores potosinos, informó el gobierno municipal.
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Al arranque acudieron integrantes de la familia de Jacobo Payán Latuff, entre ellos su hijo Jacobo Payán Espinosa, presidente del Atlético de San Luis, así como la senadora Verónica Rodríguez, el diputado federal David Azuara y el diputado local Rubén Guajardo.
También estuvieron presentes el presidente de la CMIC, Leopoldo Stevens, empresarios, habitantes de la zona, representantes ciudadanos y autoridades municipales.
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