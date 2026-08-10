Tormenta tropical Dolphin causa inundaciones en el este de China

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BEIJING (AP) — Los aeropuertos de Shanghái cancelaron cientos de vuelos el lunes luego que la tormenta tropical Dolphin generó fuertes lluvias en el este de China, lo que provocó inundaciones en algunos lugares, al día siguiente de tocar tierra cuando era un tifón.

Aeropuertos y transporte suspenden operaciones por tormenta Dolphin

Los aeropuertos Hongqiao y Pudong de Shanghái cancelaron más de 900 vuelos, aproximadamente el 40% de los previstos, después que el día anterior se cancelaran unos 1,300, según el Grupo Aeroportuario de Shanghái.

Shanghái también suspendió el servicio de algunas de sus líneas de metro, y el Grupo Ferroviario Chengdu de China suspendió 115 trenes, reportó la agencia estatal de noticias Xinhua.

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Las autoridades han advertido sobre riesgos de inundaciones graves y aludes de tierra en algunas zonas. La televisora estatal CCTV reportó que las autoridades en Yueqing, una ciudad de la provincia de Zhejiang, buscaban a personas atrapadas en viviendas inundadas.

Impacto y evacuaciones en China por tormenta Dolphin

La Administración Meteorológica de China indicó que Dolphin se desplazaba hacia el noroeste a entre 15 y 20 kilómetros por hora (de 9 a 12 millas por hora), y se prevé que siga debilitándose.

Dolphin tocó tierra el domingo por la noche en Taizhou, en la provincia de Zhejiang, con vientos de 151 km/h (93 mph), tras generar fuertes lluvias en el norte de Taiwán el fin de semana.

El meteoro había obligado a cuando menos 760.000 personas a reubicarse de manera preventiva, incluidas más de 390.000 en Taizhou. Las autoridades en Shanghái y en la provincia de Fujian evacuaron a más de 210.000 y 160.000 personas, respectivamente, de zonas de mayor riesgo.

Las autoridades en Hangzhou, la capital de Zhejiang, cerraron temporalmente sus emblemáticos sitios escénicos del Lago del Oeste, al igual que templos, parques y museos, y reabrirán el martes.

En otros lugares, la tormenta tropical Chan-hom se dirigía hacia la costa japonesa del Pacífico. La tormenta registraba vientos de 83 km/h (51 mph) el lunes por la mañana, y se pronostica que se fortalecerá ligeramente antes de tocar tierra entre el martes y el miércoles, según la Agencia Meteorológica de Japón.

Consecuencias en Filipinas por lluvias monzónicas agravadas

La tormenta intensificó el monzón en Filipinas

Dolphin no impactó directamente en Filipinas, pero contribuyó a agravar las lluvias monzónicas estacionales, las cuales provocaron inundaciones y deslaves en la región de Luzón, en la isla norteña principal.

Un alud de tierra sepultó tres casas el domingo por la noche en la ciudad turística de Baguio, en las montañas del norte, y dejó 10 muertos, cuyos cuerpos fueron desenterrados por rescatistas en dos días de búsqueda frenética. Se rescató a tres heridos y se les trasladó a un hospital, de acuerdo con las autoridades municipales.

Las muertes por el deslave elevaron a 19 el número de fallecidos en casi una semana de lluvias torrenciales, inundaciones y una tormenta tropical la semana pasada en la región norteña de Luzón, indicó la Oficina de Defensa Civil del gobierno.

Más de un millón de personas se vieron afectadas por las fuertes lluvias monzónicas y las inundaciones, incluidas unas 98.000 que tuvieron que desplazarse de sus hogares.