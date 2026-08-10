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Detienen al contador del hermano de Alejandro Moreno

Espinosa Campos es investigado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad por irregularidades en Campeche.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 09:35 p.m.
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Detienen al contador del hermano de Alejandro Moreno
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Por un presunto desvío millonario en Campeche, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante en empresas de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

      Detención en Ciudad de México y detalles del arresto

      La captura ocurrió a las 14:40 horas en la alcaldía Benito Juárez, colonia Mixcoac, calle Charco Azul entre la calle: Miguel Cabrera y calle la Castañeda, número exterior 24.

      El Registro Nacional de Detenciones lo describe de tez morena, cabello entrecano, cejas pobladas, nariz ancha, portaba un traje sastre color verde y utiliza lentes.

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      Investigación y contexto del caso

      De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Espinosa Campos está investigado por presuntos desvíos del gobierno de Campeche durante la gestión de "Alito" Moreno.

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