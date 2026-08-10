Detienen al contador del hermano de Alejandro Moreno

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Por un presunto desvío millonario en Campeche, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante en empresas de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas.

Detención en Ciudad de México y detalles del arresto

La captura ocurrió a las 14:40 horas en la alcaldía Benito Juárez, colonia Mixcoac, calle Charco Azul entre la calle: Miguel Cabrera y calle la Castañeda, número exterior 24.

El Registro Nacional de Detenciones lo describe de tez morena, cabello entrecano, cejas pobladas, nariz ancha, portaba un traje sastre color verde y utiliza lentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Investigación y contexto del caso

De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Espinosa Campos está investigado por presuntos desvíos del gobierno de Campeche durante la gestión de "Alito" Moreno.