Culpan al pasado por caos en salud

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Ciudad de México.- Los titulares de las instituciones del sector salud comparecieron este viernes en la Cámara de Diputados con la toma de tribuna por unos minutos, de diputados panistas que exigieron la renuncia de Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Culparon a los gobiernos neoliberales del pasado de los rezagos que persisten. Y, por más de seis horas, repitieron las cifras que cada semana dan en Palacio Nacional sin sobresaltos. Sin embargo, no explicaron por qué fueron eliminadas 824 claves del catálogo de medicamentos (la mayoría para atención hospitalaria) o por qué se modificó la Modalidad 40 para restringir a los trabajadores el Límite del Salario Base de Cotización.

El secretario de Salud, David Kershenobich, y los directores del IMSS, Zoé Robledo, ISSSTE, Martí Batres, e IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, se presentaron ante las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social, presididas por los morenistas Pedro Zenteno y Arturo Olivares, respectivamente.

Al iniciar la comparecencia, Zenteno leía calmadamente el orden del día cuando el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba subió al podio a reclamar que a los integrantes de las comisiones no se le permitió exponer su postura al final de los informes de los funcionarios, como es costumbre.

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Mientras el morenista pedía calma, el panista le gritaba sobre sus hombros para pedir "¡abra el debate, abra el debate, abra el debate, abra el debate!", de manera repetitiva, casi como un mantra. "Es una comparecencia arreglada. Morena llenó la comparecencia de funcionarios aplaudidores para tapar las críticas al sistema de salud", afirmó Éctor Jaime Ramírez.