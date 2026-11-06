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Mujer trans se arroja de un puente en Veracruz

El Ayuntamiento de Veracruz lamentó el hecho y ofrece apoyo institucional a la familia.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 04:20 p.m.
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Mujer trans se arroja de un puente en Veracruz
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      Una mujer trans se suicidó al arrojarse de un conocido puente en el puerto de Veracruz, un hecho que fue videograbado por ciudadanos y cuyas imágenes causaron conmoción.


      La víctima se arrojó desde el puente Ignacio Allende ante el asombro de personas y elementos de la policía y de servicios de emergencia que habían acudido a atender el llamado de auxilio.

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      Tras la caída, la mujer fue atendida de manera inmediata por socorristas, quienes la trasladaron aún con vida a un hospital de la zona, donde horas más tarde falleció.
      Las imágenes de su suicidio, compartidas ampliamente en redes sociales, han causado una gran conmoción entre habitantes del puerto de Veracruz.
      El Ayuntamiento de Veracruz lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad con sus familiares, a quienes ofreció acompañamiento y apoyo institucional.
      En un comunicado de prensa, reveló que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar como primeros respondientes, mientras que el gobierno municipal ha solicitado mantener comunicación con la familia para brindar el apoyo que necesite.
      Y recordó a la ciudadanía que, ante situaciones de crisis emocional, puede acercarse al DIF Municipal y al Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz, según corresponda, para solicitar orientación y apoyo.
      ¿Cómo prevenir el suicidio? Estas son algunas señales
      El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:
      Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir
      Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable
      Hablar de ser una carga para otras personas
      Aumentar el uso del alcohol o las drogas
      Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa
      Dormir muy poco o demasiado
      Aislarse o sentirse aislado
      Exhibir ira o hablar de vengarse
      Exhibir extremos de temperamento
      Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

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