Becas desplazan servicios educativos y capacitación docente

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Para 2027, el gobierno federal destinará 193 mil millones de pesos a becas escolares, una cantidad superior a los 185 mil millones previstos para la prestación de servicios educativos, mientras que los recursos para la capacitación del magisterio serían 70.8% menores en términos reales que en 2014, advierte un análisis de México Evalúa sobre el Paquete Económico 2027.

El estudio 10 puntos de las finanzas públicas del Paquete Económico 2027 revela que, entre 2013 y 2027, los recursos destinados a becas prácticamente se triplicarían en términos reales, al pasar de 64 mil millones a 193 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto para servicios educativos disminuiría 16%, de 220 mil millones a 185 mil millones.

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De acuerdo con un comunicado de la organización, esta modificación en las prioridades presupuestales implica que las transferencias económicas a los estudiantes ganan terreno frente a servicios como la formación docente, el desarrollo de planes de estudio, el impulso al deporte y la administración de programas educativos.En 2013, las becas representaban 5.9% del gasto federal en educación y los servicios educativos concentraban 20.2%. Para 2027, las primeras absorberían 15.3% de los recursos y los segundos recibirían 14.7%, una modificación que México Evalúa considera preocupante para la calidad de la enseñanza.El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 contempla un gasto educativo de 1.26 billones de pesos, equivalente a 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB), con un incremento real de 7.6% respecto de los 1.17 billones aprobados para 2026.Sin embargo, el organismo advierte que ese aumento no compensa los recortes acumulados durante los últimos años, pues el gasto educativo todavía se mantiene por debajo de los niveles que alcanzó como proporción de la economía en 2013 y 2015, cuando representaba 3.4% y 3.5% del PIB, respectivamente.Además, recuerda que el artículo 119 de la Ley General de Educación establece que el gasto destinado a este sector por la Federación, los estados y los municipios no debe ser inferior a 8% del PIB, aunque aclara que no es posible verificar el cumplimiento de esa disposición debido a la falta de información consolidada sobre las aportaciones estatales y municipales.El análisis señala que si bien las becas han ganado participación dentro del presupuesto, no desplazaron a la nómina magisterial, sino principalmente a los servicios públicos educativos y a otros subsidios, incluidas las transferencias a universidades estatales.Estas últimas pasarían de 228 mil millones de pesos en 2013 a 169 mil millones en 2027, lo que representa una reducción de 26% en términos reales.Para el próximo año, los programas de becas con mayores asignaciones serían Rita Cetina, dirigido a estudiantes de educación básica, con 134 mil millones de pesos; Benito Juárez, de educación media superior, con 44 mil millones, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinado a educación superior, con 13 mil millones.México Evalúa también identifica un deterioro considerable en los recursos destinados a la profesionalización del magisterio. El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) pasaría de mil 600 millones de pesos en 2014 a apenas 460 millones en 2027, una reducción real de 70.8%.Con esa asignación, el programa absorbería únicamente 0.04% del presupuesto educativo, pese a que tiene entre sus objetivos financiar la actualización y capacitación de los profesores.Aunque para 2027 se propone un incremento real de 55.7% frente a 2026, la organización subraya que el aumento llega después de tres años consecutivos de recortes, de 10.4% en 2024, 11.5% en 2025 y 49.7% en 2026.En contraste, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) destinaría 529 mil millones de pesos al pago de sueldos y prestaciones del magisterio, equivalentes a 42% de todo el presupuesto educativo federal y a 66% del correspondiente a educación básica.México Evalúa calcula que el incremento de la nómina magisterial, junto con la previsión de aumentos salariales, explicaría 47 mil millones de los 89 mil millones de pesos adicionales que recibiría el sector educativo respecto del presupuesto aprobado para 2026.El documento también advierte sobre las presiones que enfrentan las finanzas públicas. Para 2027, de cada 100 pesos que ingresen al sector público, 96 ya tendrían un destino comprometido en pensiones, deuda, nómina, transferencias y otros gastos, por lo que únicamente cuatro pesos quedarían disponibles como margen fiscal.En total, el gasto en pensiones e intereses de la deuda alcanzaría 10.3% del PIB, por encima del 9.4% que se destinaría conjuntamente a educación, salud, Estado de derecho e infraestructura física.La organización alerta que cualquier incumplimiento de las metas de recaudación o un aumento de los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) podría obligar al Gobierno a contratar más deuda o efectuar recortes en servicios públicos e inversión.En materia educativa, sostiene que aumentar las transferencias monetarias no garantiza que los recursos se utilicen efectivamente en la educación de los beneficiarios, particularmente cuando los apoyos no están condicionados a la asistencia o al desempeño escolar.Asimismo, advierte que la insuficiente inversión en capacitación docente limita el desarrollo profesional del magisterio y puede afectar la calidad de los aprendizajes.También plantea proteger el presupuesto educativo frente a posibles ajustes fiscales y establecer mecanismos que obliguen al Ejecutivo a obtener la aprobación del Congreso para realizar recortes significativos en áreas prioritarias como educación, salud, seguridad e inversión pública.