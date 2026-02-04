logo pulso
Nacional

CURP certificada 2026: ¿cómo obtenerla gratis?

Este el proceso en línea para obtenerla agilizar tus trámites

Por El Universal

Febrero 04, 2026 10:34 a.m.
A
CURP certificada 2026: ¿cómo obtenerla gratis?

La CURP certificada se ha convertido en uno de los documentos más importantes para realizar trámites oficiales en México.

A diferencia de la versión tradicional, este formato está validado directamente con el Registro Civil, lo que garantiza que los datos personales sean auténticos, correctos y actualizados.

Gracias a esta verificación oficial, la CURP certificada ayuda a evitar errores que pueden provocar rechazos, retrasos o incluso la cancelación de trámites ante instituciones públicas y privadas.

- ¿Qué es la CURP certificada y para qué sirve?

La CURP certificada confirma información clave como nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad federativa, asegurando que coincidan con los registros oficiales del Estado mexicano.

Este documento es indispensable para realizar procesos como:

Inscripción escolar

Trámites ante el IMSS, ISSSTE o SAT

Acceso a programas sociales

Emisión de pasaporte mexicano

Obtención o renovación de la credencial del INE

Contrataciones laborales

CURP certificada 2026. Foto: especial

CURP certificada 2026. Foto: especial

Contar con una CURP certificada permite que los trámites sean más rápidos y reduce el riesgo de observaciones por inconsistencias en los datos.

- ¿Cómo obtener la CURP certificada?

La obtención de la CURP certificada gratis es un proceso sencillo y completamente en línea. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial: https://www.gob.mx/curp/

Elegir la opción de consulta con CURP o llenar el formulario con los datos personales.

Completar el código de verificación y dar clic en "Buscar".

El sistema mostrará la CURP certificada, validada con el Registro Civil.

Descargar o imprimir el documento oficial en formato PDF.

