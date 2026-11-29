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CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal dictó sentencia condenatoria de hasta 17 años de prisión a siete integrantes de la célula delictiva "Los Salazar", brazo armado del Cártel de Sinaloa, por los delitos de acopio de armas de fuego, y de posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, con la agravante de pandilla.

El Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora aportó las pruebas necesarias para obtener pena de 14 años seis meses de cárcel para Javier "N", Yahir "N", Gustavo "N", Brayan "N", Jesús "N", y de 17 años de prisión para Atilano "N" y Manuel "N", informó la FGR.

Los siete hombres fueron detenidos en abril de 2023, en inmediaciones del fraccionamiento Santa Fe, en Ciudad Obregón, Sonora, por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), quienes les aseguraron seis armas de fuego tipo fusil con sus respectivos cargadores, 163 cartuchos y un arma de fuego tipo pistola con su cargador abastecido con 10 cartuchos útiles.

Tras realizar diversas diligencias, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para que cada uno fuera sentenciado a prisión por un juez federal. "Los Salazar", son un grupo criminal generador de violencia en los estados de Sonora y Chihuahua, de acuerdo con autoridades federales.

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