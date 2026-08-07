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Dan luz verde al uso del fracking

Expertos presentaron resultados de su análisis del tema

Por El Universal

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Dan luz verde al uso del fracking
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      Ciudad de México.- Expertos presentaron los primeros resultados del Análisis del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, con lo que avanza el fracking.

      En la mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno consideraría las primeras 10 conclusiones preliminares del comité, con el objetivo de reducir la importación de Estados Unidos y garantizar la soberanía energética.

      Al presentar su análisis y dar luz verde a esta técnica, los integrantes plantearon una serie de recomendaciones, como prohibir actividades de extracción de gas natural de yacimientos no convencionales en la región de la cuenca Tampico-Misantla.

      También consideraron aspectos medioambientales, sociales, económicos y de potencial de hidrocarburos, y recomendaron evaluar la viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural únicamente en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en el noroeste de Tamaulipas.

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      El comité señaló que el gobierno debe desarrollar una estrategia para incrementar la generación eléctrica renovable y la cogeneración eficiente; implementar un plan para evitar mayor consumo de gas natural, y Pemex debe tener acciones para incrementar la oferta de gas natural con producción convencional y evitar la quema de este recurso con campos petroleros.

      Alma América Porres Luna, experta en exploración y producción de hidrocarburos, explicó que actualmente México consume alrededor de 9.1 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales 75% se importa de Estados Unidos y sólo 25% corresponde a producción nacional.

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