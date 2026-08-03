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Dan prisión preventiva al "R1", líder del CJNG

Por El Universal

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Dan prisión preventiva al "R1", líder del CJNG
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal dictó prisión preventiva en contra de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el "R1", líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Jesús Salvador Vela Salazar, por su posible participación en los delitos de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

      "R1", también es probable autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre del 2025, durante el Festival de las Velas, en el Centro Histórico de ese municipio.

      Estas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien los presentó ante el juzgador para obtener la determinación.

      La defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. Los dos individuos quedaron recluidos en el Cefereso Número 1, "Altiplano", en el Estado de México.

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      El "R1" y Vela Salazar arribaron la madrugada de este domingo al penal. 

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